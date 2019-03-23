Во Франции более восьми тысяч человек приняли участие в акциях протеста

23 марта 2019 19:25 (UTC+04:00)

Численность участников субботних акций протеста "жёлтых жилетов" во Франции составляет 8,3 тысячи человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал BFMTV.

"По данным МВД, на 14.00 манифестации "желтых жилетов" во Франции собрали 8300 человек, из них 3100 в Париже", - сообщает телеканал.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

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