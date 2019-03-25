Си Цзиньпин подтвердил позицию о необходимости противостоять протекционизму

25 марта 2019 07:57 (UTC+04:00)

Китай и Франция выступают в защиту основных положений международного права, а также активно противостоят протекционизму и политике односторонних действий, эта позиция двух стран остается неизменной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На нынешнем этапе и в двусторонних, и в международных отношениях произошли значительные изменения, однако есть несколько пунктов, которые всегда были неизменны. Во-первых, не изменилось то, что Китай придает отношениям с Францией большое значение, Франция для Китая всегда остается приоритетным партнером по сотрудничеству, а народы двух стран имеют особо дружественные отношения, это ценное достояние, которое необходимо сохранить и развивать", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, также нисколько не изменилось совместное стремление Китая и Франции к миру, справедливости, развитию, беспристрастности. Он добавил, что обе страны "выступают в защиту принципов Устава ООН и основных положений международного права, поддерживают мультилатерализм в международных отношениях, противостоят протекционизму и политике односторонних действий".

"Наши страны прикладывают усилия для создания мировой экономики открытого типа, сотрудничают ради того, чтобы совместно ответить на общие вызовы, стоящие перед человечеством", - сказал китайский лидер.

Он также добавил, что двустороннее сотрудничество Китая и Франции всегда было взаимовыгодным, его никогда не затрагивали идеи "игры с нулевой суммой", "устойчивое развитие и расширение открытости Китая создаст множество новых возможностей для двустороннего сотрудничества, предоставит больше пространства для взаимодействия".

Си Цзиньпин отметил, что в этом году исполняется 55 лет с момента установления дипотношений между двумя странами, и тот факт, что он прибыл с госвизитом во Францию в этом году имеет большую значимость и символичность.

"Поддержание здоровых и стабильных отношений Пекина и Парижа имеет важное значение для долгосрочного развития двух стран, а также существенное влияние на весь мир. Сторонам следует непрерывно искать новые сферы сотрудничества, способствовать согласованной реализации инициативы "Один пояс, один путь" и сотрудничеству на рынках третьих стран, чтобы как можно скорее добиться фактических результатов", - указал Си Цзиньпин.

Вместе с тем он подчеркнул, что Китай готов продолжить укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по ключевым вопросам, включая деятельность ООН, реформу ВТО, борьбу с изменением климата.

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