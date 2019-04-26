Лондон и Дублин проведут переговоры для формирования правительства Ольстера

Правительства Великобритании и Ирландии проведут в мае переговоры с участием лидеров основных североирландских партий с целью формирования исполнительной власти в Ольстере. Об этом сообщил в четверг национальный телеканал RTE со ссылкой на источники в администрации ирландского премьер-министра Лео Варадкара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Офисы премьера Ирландии и главы британского кабинета министров Терезы Мэй согласовали вопрос проведения переговоров с целью восстановления административных функций Стормонта [официальная резиденция главы кабмина Северной Ирландии в пригороде Белфаста]", - говорится в сообщении. Телеканал уточнил, что переговоры, в которых также примут участие лидеры основных партий Северной Ирландии, состоятся в течение ближайших двух недель.

Также сообщается, что в ходе намеченной на пятницу в Белфасте встречи вице-премьер Ирландии Саймон Коувени и министр по делам Северной Ирландии британского правительства Карен Брэдли обсудят ситуацию вокруг формирования местной администрации Ольстера и проведут совместную итоговую пресс-конференцию.

Правительство Северной Ирландии распалось в январе 2017 года, после чего в марте были проведены внеочередные выборы в Ассамблею (однопалатный парламент) региона. За день до истечения срока формирования коалиционного правительства партия "Шинн фейн" заявила о выходе из переговоров с юнионистами (Демократическая юнионистская партия) под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал. С тех пор было предпринято несколько попыток договориться, но все они завершались безрезультатно.

Североирландская Ассамблея была создана в 1998 году на основе исторических соглашений Страстной пятницы, которые позволили прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Ольстера.

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