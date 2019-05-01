Число пострадавших полицейских в ходе парижских беспорядков увеличилось до 14 - СМИ

1 мая 2019 22:29 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 сотрудников французской полиции пострадали в ходе подавления беспорядков, развернувшихся в Париже на первомайской демонстрации. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции. Также в министерстве насчитали 24 пострадавших среди манифестантов, которым потребовалась помощь врачей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших стражей порядка, капитан полиции из Тулузы, получил черепно-мозговую травму после попадания булыжника в голову. В сети опубликовали видео, на котором видно, как сослуживцы поднимают его с земли и несут на руках через толпу манифестантов. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу Питье-Сальпетриер, куда позже попытались прорваться около 50 манифестантов, однако они были задержаны.

В свою очередь столичная префектура полиции резко осудила действия манифестантов, которые начали сравнивать стражей порядка с боевиками террористической организации "Исламское государство". "CRS (полицейский спецназ - прим. ТАСС) равно ДАИШ (арабский акроним ИГ - прим. ТАСС)", - гласит надпись на стене разгромленного отделения банка, фотография которого опубликована в Twitter. "Это просто недопустимое сравнение. Поддерживаем и благодарим стражей порядка, которые вновь продемонстрировали непоколебимую приверженность делу и стойкость", - заявили в префектуре.

Ранее также сообщалось, что полиция вступила в жестокое противостояние с агрессивными манифестантами в районе комиссариата XIII округа. Позже телеканал BFM опубликовал кадры, снятые одним из сотрудников, на которых видно, что молодые люди в масках отодвигают металлическое ограждение и пытаются прорваться на территорию участка. Находящиеся во дворе стражи порядка смогли отогнать их лишь с помощью большого количества шумовых гранат и газовых шашек.

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