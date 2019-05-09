В манифестации профсоюзов в Париже принимают участие 30 тыс. человек

9 мая 2019 20:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 тыс. человек принимают участие в манифестации, организованной французскими профсоюзами в Париже. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные Всеобщей конфедерации труда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркивается, акция протеста проводится в связи с намерением правительства провести реформу государственной службы, в рамках которой предлагается перевести на контрактную основу часть рабочих мест. Однако профсоюзы опасаются, что в итоге это приведет к сокращению госслужащих, ухудшению условий труда и качества услуг.

Столкновений с полицией и нарушений в настоящий момент на улицах Парижа не отмечается.

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