В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС

ЕК заявила, что прогресс в нормализации отношений с Косово будет определять темпы дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС, говорится в обнародованном в среду докладе по вопросам расширения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В течение отчетного периода Сербия начала переговоры по четырем главам, в результате чего общее число открытых глав достигло 16, две из которых временно закрыты. Прогресс в области верховенства права и нормализации отношений с Косово имеет существенно важное значение и будет и впредь определять общие темпы переговоров о присоединении", - говорится в документе.

ЕК также призывает Сербию "значительно ускорить темпы реформ" в области верховенства права, в частности, в том, что касается независимости судебной системы, борьбы с коррупцией, с организованной преступностью.

Во вторник спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово начали акцию на севере края под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

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