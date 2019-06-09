Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

9 июня 2019 02:09 (UTC+04:00)

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Колонна протестующих прошла по историческому центру города под лозунгами "Нет большим судам!", "Венеция – это не Диснейленд", "Мы требуем уважать нашу лагуну". На флагах, которые несли демонстранты, были изображены многопалубные круизные суда, перечеркнутые красной линией.

Накануне было объявлено, что участники манифестации не смогут протестовать непосредственно на площади Сан-Марко, где с 1997 года запрещены любые массовые мероприятия политического характера. Тем не менее, в субботу утром префект Венеции Витторио Дзаппалорто в порядке исключения все-таки разрешил венецианцам выразить свой протест на одной из самых знаменитых площадей мира.

Как подтвердили РИА Новости в муниципальной полиции, манифестация прошла без инцидентов и не вызвала каких-либо серьезных проблем в поддержании общественного порядка в историческом центре города, пользующемся огромной популярностью у туристов.

Акция была инициирована местными общественными организациями через неделю после столкновения круизного лайнера с небольшим прогулочным судном в венецианском канале Джудекка, в результате чего пострадали пять человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-премьер Италии обвинил правительство Франции в провале сделки между Fiat и Renault
Другие страны 7 июня 13:58
Премьер Италии пригрозил отставкой из-за споров правящих партий
Европа 3 июня 23:21
У берегов Италии спасли 100 иммигрантов
Европа 2 июня 23:00
Министр: Итальянские компании вложили почти $600 млн в нефтегазовый сектор Азербайджана
Энергетика 31 мая 20:11
Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг €6 млрд
Бизнес 31 мая 20:05
В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина
Другие страны 29 мая 14:47
Лента новостей
ЕС призвал политические силы в Молдове к спокойствию и диалогу
Европа 02:55
В Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек
Другие страны 02:27
Террористы напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
Арабские страны 01:39
Сборная Турции по футболу одержала победу над Францией
Спорт 00:58
В Сирии при обстреле боевиков погибли два человека, в том числе ребенок
Арабские страны 00:35
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 00:28
В метро Бостона поезд сошел с рельсов
США 8 июня 23:57
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в Оттаве
Другие страны 8 июня 23:42
Более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона
Европа 8 июня 23:25