Француз отсудил выигрыш в 163 млн евро по потерянному лотерейному билету

29 июля 2019 14:52 (UTC+04:00)

Суд в Париже поставил точку в разбирательстве вокруг дележа выигранных в лотерею 163 миллионов евро: мужчина, потерявший счастливый билет на улице, выкупит его за 7,5% суммы выигрыша, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Розыгрыш тиража лотереи EuroMillions прошел еще в сентябре 2011 года, однако его победитель из департамента Кальвадос потерял счастливый билет, который позднее прямо на улице нашла местная жительница. Меж тем это оказался второй по размеру выигрыш в истории Франции.

Женщина не сумела получить деньги, поскольку истинный владелец билета успел обратиться в Francaise des Jeux – национального оператора лотерей, чтобы представить доказательства своего права на приз. В итоге ситуация оказалась в юридическом тупике, для выхода из которого организаторы лотереи предложили игроку выкупить потерянный билет за 12 миллионов евро (7,5% общей суммы).
После того, как суд утвердил сделку, довольны остались все, за исключением налоговой службы Франции, которая планировала взыскать с нашедшей билет женщины более четырех миллионов евро.

По французским законам, лотерейные выигрыши не облагаются налогом, однако налоговики настаивали, что 12 миллионов евро не относятся к данной категории дохода. Суд, однако, их доводы принять отказался.
Даже за вычетом компенсации этот выигрыш остается вторым в истории страны, уступая только призу в 170 миллионов евро, "взятому" в ноябре 2012 года.

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