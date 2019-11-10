Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата

10 ноября 2019 11:01 (UTC+04:00)

Евросоюз выделит 1 трлн евро на защиту климата. С таким заявлением выступила в Берлине новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Trend со ссылкой на Белта.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, эта сумма будет выделена в течение следующих 10 лет, чтобы Евросоюз стал климатически нейтральным к 2050 году. Это означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения выбросов в ноябре 2018 года. Кандидатура Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии была утверждена в июле 2019 года с минимальным перевесом. Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря и станет первой женщиной, которая возглавит ведомство

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США предпочли бы отсутствие барьеров в торговле с ЕС
США 8 ноября 16:42
Генсек НАТО призвал Германию больше инвестировать в оборону
Другие страны 7 ноября 21:37
Еврокомиссия считает, что не нарушала обещание не пересматривать соглашение по Brexit
Европа 6 ноября 16:26
В ЕС считают соглашение правительства Йемена и сепаратистов важным шагом на пути к миру
Европа 6 ноября 06:40
Грузовой поезд, следующий по ж/д БТК, прибывает в Анкару
Бизнес 5 ноября 17:57
Макрон: торговое соглашение Китая и США должно учитывать интересы других стран
Другие страны 5 ноября 07:19
Лента новостей
Россия и Китай собираются получать вещества в неизвестных науке состояниях
Другие страны 11:29
В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей
Другие страны 11:20
В центре Нью-Йорка установили 23-метровую рождественскую ель
США 10:53
Самолет АЗАЛ совершил вынужденную посадку в Гяндже
Экономика 10:43
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:33
В Токио начался торжественный парад в честь интронизации императора Японии
Другие страны 10:14
Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
Арабские страны 09:41
Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
Арабские страны 09:04
Правила расчета капиталов банков Азербайджана будут пересмотрены (Эксклюзив)
Финансы 09:00