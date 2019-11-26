В Риме планируют ограничить доступ туристов к фонтану Треви

В мэрии Рима обсуждают возможность ограничить число туристов, одновременно посещающих площадь возле фонтана Треви, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Одной из мер может стать защитный барьер вокруг достопримечательности, который не позволит путешественникам сидеть на мраморном бордюре или прыгать в воду. И то, и другое запрещено, но все же случается.

Второй способ ограничить количество туристов у фонтана — размещение на каждой из пяти улиц, ведущих к площади, полицейского поста.

Такие меры позволят не только сохранить архитектурный шедевр, но и, как считают власти, защитить гостей города от карманников, конфликтов из-за лучшего места для селфи, а также положит конец незаконной коммерческой деятельности перед фонтаном.

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