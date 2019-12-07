В Словакии пять человек погибли при взрыве газа в доме

Число погибших при взрыве газа в 12-этажном жилом доме на востоке Словакии увеличилось до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти жертвах взрыва и 40 пострадавших.

Пожарная служба также сообщила, что один человек числится пропавшим без вести.

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Прешов в пятницу. Как видно на фотографиях в местных СМИ, при взрыве газа в доме возник пожар. Огнем были охвачены несколько верхних этажей. На место прибыли бригады экстренных служб. В связи со случившимся мэр Андреа Турчанова объявила чрезвычайное положение.

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