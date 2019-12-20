Бельгийский суд впервые огласит приговор по делу о геноциде в Руанде

20 декабря 2019 05:59 (UTC+04:00)

Суд Брюсселя признал бывшего руандийского чиновника виновным в участии в геноциде в этой стране в 1994 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

71-летний Фабьен Нереце также признан виновным в совершении военных преступлений. Бельгийская прокуратура считает, что он отдал приказ об убийстве 11 человек во время этнических чисток 1994 года. Приговор будет оглашен в пятницу, Нереце грозит пожизненное заключение. Он был задержан в 2011 году во Франции, где пребывал в статусе беженца.

По сообщению агентства, главная сложность для обвинения заключалась в доказательстве правдоподобности свидетельских показаний о событиях, случившихся четверть века назад. Чтобы дополнить их, прокурор процитировал выступления Нереце на публичных митингах, где тот призывал к убийству представителей этнического меньшинства тутси.

Ранее суды Бельгии выносили обвинительные приговоры за совершение убийств в Руанде, однако дело Нереце является первым в бельгийской судебной практике случаем признания человека виновным в геноциде. В соответствии с законом 1993 года бельгийские суды обладают универсальной юрисдикцией для судебного преследования за геноцид, военные преступления и преступления против человечества, где бы они ни происходили.

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры.

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