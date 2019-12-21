Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

21 декабря 2019 21:11 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сказал в субботу в беседе с эстонским порталом ERR.

"Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией, - сказал он. - Мы всегда надеемся".

"Мы хотим иметь лучшие коммерческие отношения, мы хотим иметь больше торговли, но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы [c РФ]", - добавил Джонсон. В связи с этим он упомянул инцидент в Солсбери и "ужасные проблемы, которые возникают в <...> отношениях [Великобритании] с Россией".

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Таллин, где заверил своего эстонского коллегу Юри Ратаса в безоговорочной поддержке безопасности республики. Помимо встречи с Ратасом Джонсон посетил британских военнослужащих, несущих службу на военной базе Тапа неподалеку от Таллина. На базе в рамках многонационального батальона НАТО дислоцированы 850 британских военнослужащих из королевского гусарского полка. Вместе с ними службу на базе несут военнослужащие из Эстонии, Франции и Дании.

Джонсон отобедал вместе с британскими военными, пообщался с ними и произнес речь, во время которой назвал войска Соединенного Королевства "самым ярким символом" того, что Великобритания привержена делу безопасности и стабильности Европы и после Brexit.

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