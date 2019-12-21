В Ницце полиция эвакуировала 3,5 тыс. посетителей ярмарки из-за ложной тревоги

Полиция Ниццы эвакуировала в субботу днем около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки после ложного сообщения об угрозе взрыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал BFM.

"Человек быстро прошел мимо охранника, указав, что он оставил взрывное устройство на ярмарке", - сказал мэр города Кристиан Эстрози. "Сотрудник охранной службы оперативно передал информацию силам безопасности", - добавил он. По его словам, благодаря камерам видеонаблюдения "подозреваемый был задержан недалеко [от ярмарки] и взят под стражу".

"Я требую, чтобы в его отношении были предприняты все необходимые санкции", - подчеркнул градоначальник. Мэрия Ниццы, по его словам, в ближайшее время подаст жалобу в связи с этим происшествием.

Прибывшие на место саперы осмотрели территорию рождественского базара и не обнаружили никаких подозрительных предметов. После этого ярмарка вновь открылась для посетителей.

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