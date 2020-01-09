Елизавета II расстроена из-за решения принца Гарри о его статусе

Королева Великобритании Елизавета Вторая расстроена из-за планов ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от финансовых привилегий и жить самостоятельно, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду принц Гарри и его супруга, американская бывшая актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая, впрочем, выполнять обязанности членов королевской семьи. Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.

"Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это – объявление войны семье … Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский (Чарльз – ред.) и герцог Кембриджский (Уильям – ред.) в ярости", - сообщил источник.

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.

Принц Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит, особенно после гибели матери, принцессы Дианы, погибшей в результате преследования папарацци. Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.

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