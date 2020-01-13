Власти Варшавы не планируют никаких мероприятий в годовщину освобождения города от фашизма

13 января 2020 20:24 (UTC+04:00)

Власти польской столицы не планируют проводить 17 января какие-либо памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от фашистских захватчиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представительница пресс-службы мэрии города Магдалена Лань.

"Уже много лет официальные мероприятия в этот день не проводятся", - сказала она. "Представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, таким образом отметив эту годовщину", - добавила Лань.

По информации корреспондента ТАСС, 17 января памятные мероприятия по традиции организуют в Варшаве польские ветеранские организации. Торжественные возложения венков и цветов состоятся как у Могилы неизвестного солдата, так и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо между подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков. К тому времени в руинах лежали почти 90% зданий Варшавы.

Официальные власти города уже много лет никак не отмечают эту дату, а местные СМИ, как правило, о ней не сообщают.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Варшаве проходит массовый марш в защиту независимости судов
Европа 11 января 19:29
В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны
Европа 15 декабря 2019 08:30
Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне
Россия 11 декабря 2019 20:22
В Баку ко Дню Неизвестного Солдата состоялась церемония возложения цветов (ФОТО)
Политика 3 декабря 2019 18:50
Российский историк разоблачил ложь главы МИД Армении
Армения 12 ноября 2019 14:25
Мария Захарова о попытках в отдельных странах возвести в ранг национальных героев тех, кто сотрудничал с нацистами
Политика 8 ноября 2019 15:41
Лента новостей
Представители пяти стран обсудят 16 января ход расследования авиакатастрофы под Тегераном
В мире 20:25
Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
Арабские страны 20:09
В иранском Хурремшехре началась транспортировка нефтяной платформы морем
Энергетика 19:53
Центр реформ - о процедурах обязательного страхования недвижимости в Азербайджане
Финансы 19:44
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства
Экономика 19:30
Нахчыванская компания огласила объем производства сухофруктов
Бизнес 19:17
Азербайджанская компания реализует строительный проект в Центральной Азии
Строительство 19:14
В Азербайджане обнаружены новые виды грибов
Общество 19:09
Избиение мирного населения в Баку и Сумгайыте - ужасающее нарушение прав человека - Политолог
Точка зрения 18:42