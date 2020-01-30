В Испании задержали организаторов международной сети распространения допинга

Гражданская гвардия Испании задержала организаторов международной сети по продаже запрещенного в спорте вещества эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает испанское издание El Mundo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спецоперация прошла в Барселоне и Кадисе. Организаторами сети были несколько граждан Сербии, один из которых проживал в Барселоне. Всего фигурантами дела являются шесть человек.

Сообщается, что покупателями были любители и профессиональные спортсмены из других стран. Их имена могут быть переданы в спортивные дисциплинарные органы.

ЭПО способствует образование красных кровяных клеток. Благодаря повышению содержания эритроцитов увеличивается общая выносливость организма.

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