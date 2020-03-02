В Германии у сотрудника BMW обнаружили коронавирус

Порядка 150 сотрудников BMW в Мюнхене отправлены в 14-дневный домашний карантин, поскольку у их коллеги был обнаружен коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Spiegel.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число - в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Журнал пишет со ссылкой на BMW, что заразившийся получает медицинскую помощь с выходных. В компании отметили, что, учитывая обстоятельства, пациент чувствует себя хорошо.

"Всех коллег, которые находились с ним (заразившимся) в контакте, призвали пройти рекомендованный 14-дневный карантин. Затронутые помещения были закрыты и продезинфицированы", - отметили в BMW.

Издание отмечает, что речь идет о порядка 150 сотрудниках центра исследований и разработок BMW, они смогут работать из дома. Сообщается, что работа центра не нарушена, в здании на время был закрыт только один этаж.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.