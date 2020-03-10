В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 321

Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 382. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Нидерландах достигло 321.

"Один пациент скончался, 61 новый пациент, в общей сложности 382 зараженных", - говорится на сайте института.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.