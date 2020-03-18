BMW закрывает на месяц заводы в Европе и ЮАР из-за коронавируса

Немецкий автопроизводитель BMW из-за коронавируса закрывает на месяц свои заводы в Европе и ЮАР, пишет агентство Франс Пресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С сегодняшнего дня мы закрываем наши европейские автомобильные заводы и завод Rosslyn в ЮАР", - сказал гендиректор компании Оливер Ципсе. По его словам, перерыв в работе, как ожидается, продлится до 19 апреля.

Отмечается, что на данные заводы приходится примерно половина объемов производства компании.

BMW ожидает негативного влияния коронавируса на свои финансовые показатели в 2020 году. Финансовый директор Никола Петер (Nicolas Peter) заявил, что прибыль до налогообложения в текущем году будет "существенно ниже" показателя 2019 года в 7,1 миллиарда евро.

"Меры, связанные с коронавирусом, окажут значительное влияние на наш бизнес", - сказал Петер.

Ранее в среду BMW Group выпустила годовой отчет, в котором сообщила, что распространение коронавируса и его последствия, как ожидается, окажут негативное влияние на объемы поставок на всех основных рынках в 2020 году.

Автоконцерн BMW производит автомобили марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклы, а также двигатели. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Чистая прибыль компании в 2019 году сократилась на 28,9% - до 5,022 миллиарда евро, а выручка выросла на 7,6% - до 104,21 миллиарда евро.