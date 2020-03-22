В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он объявил в субботу вечером в обращении к нации, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости", - сказал Конте.
"Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся", - добавил премьер. При этом он подчеркнул, что никакие ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек.
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