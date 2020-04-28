Испанская полиция изъяла 4 тонны кокаина на судне у берегов Галисии
Правоохранительные органы Испании изъяли четыре тонны кокаина в ходе операции по борьбе против незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в понедельник в национальной полиции королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации стражей порядка, партия наркотиков находилась на судне, которое шло под флагом Того к берегам испанского автономного сообщества Галисия. Оно было перехвачено в международных водах.
В результате операции были задержаны 28 человек, в том числе 15 членов экипажа судна.
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