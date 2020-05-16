Во Франции задержали подозреваемого в участии в геноциде в Руанде

Французские правоохранительные органы задержали бизнесмена Фелисьена Кабугу, подозреваемого в участии и финансировании геноцида в Руанде в 1994 году. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает телеканал, мужчина, который был задержан возле Парижа, обвиняется в "участии в геноциде, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности".

Отмечается, что в 1994 году бизнесмен владел радиостанцией "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которое вместе с сообщниками использовал для "разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений" против тутси. Кабуга также организовал сбор средств для оказания финансовой и материально-технической помощи отрядам "Интерахамве" (в переводе с киньяруанда - "те, кто работает вместе") для совершения преступлений против тутси.

Как подчеркивает телеканал, Кабуга является "одним из самых разыскиваемых беглецов на планете".

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - тутси, а также против хуту, придерживающихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры.