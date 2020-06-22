Президент Сербии объявил о победе его партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе на парламентских выборах в воскресенье возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП), передает, как сообщает Trend, корреспондент ТАСС из штаб-квартиры политической организации.
Обращение президента началось выступлением трубачей, после чего члены СПП скандировали "Победа, победа!"
"Дорогие граждане Сербии, я много лет в политике, но такое переживаю впервые! Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше 2 млн голосов из 3,3 млн от пришедших на выборы граждан. Мы победили везде, даже там, где раньше проигрывали. Победили в Берлине, Нью-Йорке, в Москве мы набрали 57%, а в Сочи - 95%!" - заявил Вучич под овации однопартийцев.
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