У здания парламента Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста

Европа 10 июля 2020 00:24 (UTC+04:00)
У здания парламента Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста

Третий день антиправительственных демонстраций в Белграде начался с сидячей акции протеста у здания Народной скупщины (парламента) страны. Об этом, как передает Trend, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Массовая акция стартовала около 19 часов по местному времени (20:00 мск). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция стартовала под лозунгом "Не нажимай! Присаживайся". Ее участники таким образом демонстрируют свои мирные намерения и отказ от применения силы.

Акция проходит мирно. Толпа скандирует: "Сидите, сидите!" При этом участников призывают не провоцировать полицию. Впрочем, полицейских на площади практически нет, лишь у входа в здание парламента дежурит несколько правоохранителей. Спецназ полиции отдыхает в сквере с противоположной стороны здания, не показываясь на площади.

Время от времени собравшиеся взрываются свистом и криками. Чаще всего такие действия демонстрантов следуют после того, как телевизионные журналисты выходят в прямой эфир.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство
Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство
Азербайджан становится ближе к достижению целей четвертой промышленной революции
Азербайджан становится ближе к достижению целей четвертой промышленной революции
Завершается строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Белого города в Баку
Завершается строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Белого города в Баку
Loading Bars
Лента новостей
ЕС, Швеция и Австрия объявили о поддержке сектора горного туризма в Грузии Грузия 00:46
В бюджете Кыргызстана на 2020 год на сферу здравоохранения предусмотрено 6,6 млрд сомов Кыргызстан 00:33
У здания парламента Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста Европа 00:24
Италия запретила въезд из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией Европа 00:12
В мире за сутки выявили почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 9 июля 23:34
AZAL выполнил чартерный рейс из Киева (ФОТО) Общество 9 июля 23:22
Санитарно-эпидемиологические требования были нарушены на 6050 объектах - министерство Экономика 9 июля 23:17
В работе TikTok произошел сбой В мире 9 июля 22:58
Мэр Сеула найден мертвым Другие страны 9 июля 22:31
Минздрав РФ планирует направить специалистов в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией Общество 9 июля 22:06
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 июля 21:57
Матчи 1/8 финала футбольных еврокубков сезона-2019/20 пройдут без зрителей Спорт 9 июля 21:44
Состоялась первая онлайн-встреча Рабочей группы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией COVID-19 Политика 9 июля 21:29
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 190 тысяч Турция 9 июля 21:22
США ввели санкции против четырех граждан и одной организации КНР США 9 июля 21:09
Азербайджан становится ближе к достижению целей четвертой промышленной революции Экономика 9 июля 21:08
Завершается строительство многоэтажного жилого комплекса на территории Белого города в Баку Строительство 9 июля 20:53
Озеро Беюк Шор очищено от сточных вод на 50% (ВИДЕО) Общество 9 июля 20:19
Нахчыванское предприятие наращивает экспортные поставки за рубеж Бизнес 9 июля 20:00
Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО) Стиль 9 июля 19:43
В Азербайджане выявлено 548 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 491, скончались 10 человек - Оперативный штаб Общество 9 июля 19:33
В Азербайджане социальными мерами охвачено 48% населения - министр (ФОТО) Экономика 9 июля 19:02
АБР: Пандемия COVID-19 значительно влияет на домохозяйства, малые предприятия Грузии Бизнес 9 июля 18:50
Ударим цитатами Остапа Бендера по карантинному настроению азербайджанских музыкантов (ВИДЕО) Звёздный мир 9 июля 18:40
Началась очистка озера Беюк Шор Общество 9 июля 18:39
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование турецкому коллеге Политика 9 июля 18:22
Гянджинский приборостроительный завод наладил производство новой продукции Бизнес 9 июля 18:21
США пригласят Китай присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями в Вене США 9 июля 18:20
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 9 июля 18:13
Работы по проекту модернизации ПО "Азеркимья" практически завершены Энергетика 9 июля 18:08
Посольство Ирана: Тегеран никогда не оставлял вопросы украинской стороны без ответа Политика 9 июля 18:08
Правительство Грузии продолжит возвращать соотечественников на родину Грузия 9 июля 18:03
В Туркменистане объявлен аукцион по продаже госсобственности Финансы 9 июля 18:01
Боррель: ЕС более не может полагаться только на "мягкую силу" в мировой политике Европа 9 июля 17:58
Поступления в SOFAZ за 18 лет составили порядка $160 миллиардов Финансы 9 июля 17:51
МИД России: Убеждены, что сессия ООН, инициированная Азербайджаном, пройдет в конструктивном ключе Политика 9 июля 17:50
В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения коронавирусом - E-Təbib Общество 9 июля 17:44
Полиция Южной Кореи опровергла сообщения о смерти мэра Сеула (Обновлено) Другие страны 9 июля 17:40
В Туркменистане модернизируют деятельность железнодорожной компании Транспорт 9 июля 17:37
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра Общество 9 июля 17:34
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Нагорно-карабахский конфликт 9 июля 17:32
ПРООН передала таможенникам Азербайджана 10 автомобилей (ФОТО) Бизнес 9 июля 17:29
ГЭЦ Азербайджана обратился к бакалаврам, поступившим в магистратуру Общество 9 июля 17:26
Власти Колумбии продлили режим общенационального карантина Другие страны 9 июля 17:14
В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса Другие страны 9 июля 17:12
В Казахстане необходимо ввести двухнедельный карантин - аким Нур-Султана Казахстан 9 июля 17:08
Министерство энергетики Туркменистана объявляет тендер на поставку алюминиевой катанки Тендеры 9 июля 17:07
В части испанской Каталонии ввели карантин из-за резкого роста случаев COVID-19 Европа 9 июля 17:05
Почему Узбекистан возвращается в режим жесткого карантина? Узбекистан 9 июля 17:02
SOCAR назвала объем перевозок через порт Кулеви Энергетика 9 июля 16:58
Премьер Эстонии объявил об ослаблении ограничений на публичные мероприятия с 15 июля Европа 9 июля 16:55
В период пандемии Азербайджан незначительно сократил импорт стали из Турции Турция 9 июля 16:51
В Токио из-за коронавируса подготовили проект дополнительного бюджета в размере $2,8 млрд Другие страны 9 июля 16:46
В Марокко режим чрезвычайного санитарного положения продлили до 10 августа Арабские страны 9 июля 16:44
Состоялось открытие онлайн-школы заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой Культура 9 июля 16:41
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной больницы Евлахского района Общество 9 июля 16:38
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 84 объектах (ФОТО) Общество 9 июля 16:38
PWC: Активы SOFAZ в прошлом году составили более 74 млрд манатов Финансы 9 июля 16:35
Роман-буриме с участием Ильгара Сафата претендует на премию России "Ревизор" Культура 9 июля 16:23
SOFAZ завершил 2019 год с прибылью Энергетика 9 июля 16:20
Азербайджан может импортировать продукты из мяса птицы из Дагестана Бизнес 9 июля 16:18
Арестованы лица, производившие контрафактные алкогольные напитки в Баку Происшествия 9 июля 16:17
Правительство Грузии продлило срок регистрации на получение компенсации Грузия 9 июля 16:08
Внесена поправка в Устав Госагентства автомобильных дорог - Указ Политика 9 июля 16:07
В Узбекистане стартует проект по развитию агробизнеса Узбекистан 9 июля 16:07
Утвержден список лицензий, получение которых не требуется для осуществления соответствующих работ по направлениям деятельности Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Политика 9 июля 16:05
Крупнейший консервный завод Азербайджана сократил производство своей продукции Бизнес 9 июля 16:05
S&P Global Platts: Глобальное производство нефти в 2020 году сократится Энергетика 9 июля 15:57
В Туркменистане изменили порядок выдачи средств для предпринимателей Финансы 9 июля 15:37
Лянкяранский консервный завод о планах экспорта в текущем году Бизнес 9 июля 15:35
Азербайджан нацелен на расширение электронного бизнеса в 2021 году Бизнес 9 июля 15:31
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с AzərŞəkər завершили сбор урожая пивоваренного ячменя (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 9 июля 15:29
В Азербайджане завершается сбор урожая зерна (ФОТО) Бизнес 9 июля 15:03
Иран зафиксировал рекордное количество смертей за сутки с начала пандемии Общество 9 июля 14:56
Туркменистан участвовал в обсуждениях обновления Энергетической Хартии Энергетика 9 июля 14:53
АН Азербайджана: Борьба с саранчой должна осуществляться в мае-июне Общество 9 июля 14:50
Афет Гасанова: Экономическое развитие Азербайджана позволило сохранить социальное благосостояние людей в период пандемии (ФОТО) Политика 9 июля 14:49
«АзИз» провел онлайн-встречу с известным бакинцем Алексом Векслером Общество 9 июля 14:46
В Иране мощность производства стали удвоилась за 7 лет Экономика 9 июля 14:41
Турция сократила поставки продукции добывающей промышленности в Иран Бизнес 9 июля 14:37
Обнародованы объемы перевалки грузов через порт Измир Турция 9 июля 14:26
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Чанаккале превышает 1 млн тонн Турция 9 июля 14:23
Завтра в Баку будет ветрено Общество 9 июля 14:18
Объёмы перевалки грузов из Нидерландов через порты Турции превысили 3 млн тонн Турция 9 июля 14:15
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль Политика 9 июля 14:12
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Тэкирдаг превышает 7 млн тонн Турция 9 июля 14:09
С начала года из Австралии через порты Турции перевезено более 300 тыс тонн грузов Турция 9 июля 14:05
Обнародованы объемы перевалки грузов из Болгарии через порты Турции Турция 9 июля 14:05
Спрос азербайджанских банков на инвалюту уменьшился Финансы 9 июля 14:02
В Азербайджане увеличилась среднемесячная заработная плата Финансы 9 июля 14:02
ЕС ужесточил нормы работы дальнобойщиков Европа 9 июля 14:01
МВД Азербайджана проводит операцию в регионах, задержано более 10 руководителей компаний Общество 9 июля 14:01
Японский суперкомпьютер нашел потенциальные лекарства от COVID-19 Другие страны 9 июля 14:00
Судьба "Алп Аруза" Гиви Тохадзе из фильмов "Деде Горгуд" и "Кёроглу" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 9 июля 13:59
Курсирование некоторых поездов временно отменили в Казахстане Казахстан 9 июля 13:58
В Грузии за отмывание крупных денежных средств задержана группа мошенников Грузия 9 июля 13:53
Премьер Индии пригласил мировые компании инвестировать в его страну Другие страны 9 июля 13:52
К концу недели в зонах ужесточенного карантина в Азербайджане могут быть вновь установлены посты Общество 9 июля 13:48
В Турции произошел взрыв Турция 9 июля 13:43
Национальный оператор связи Азербайджана модернизирует магистральную сеть на основе новейших технологий ИКТ 9 июля 13:24
Все новости