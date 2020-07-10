У здания парламента Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста

Третий день антиправительственных демонстраций в Белграде начался с сидячей акции протеста у здания Народной скупщины (парламента) страны. Об этом, как передает Trend, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Массовая акция стартовала около 19 часов по местному времени (20:00 мск). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция стартовала под лозунгом "Не нажимай! Присаживайся". Ее участники таким образом демонстрируют свои мирные намерения и отказ от применения силы.

Акция проходит мирно. Толпа скандирует: "Сидите, сидите!" При этом участников призывают не провоцировать полицию. Впрочем, полицейских на площади практически нет, лишь у входа в здание парламента дежурит несколько правоохранителей. Спецназ полиции отдыхает в сквере с противоположной стороны здания, не показываясь на площади.

Время от времени собравшиеся взрываются свистом и криками. Чаще всего такие действия демонстрантов следуют после того, как телевизионные журналисты выходят в прямой эфир.