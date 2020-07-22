Британия выдала заводу Ford кредитные гарантии на 500 млн фунтов для усиления экспорта
Правительство Великобритании обеспечило заводу Ford кредитные гарантии на 500 миллионов фунтов стерлингов для усиления экспортной деятельности. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в заявлении министерства по международной торговле.
Завод Ford в Великобритании получил банковский кредит общим объемом 625 миллионов фунтов стерлингов, 500 миллионов из которых были обеспечены гарантией британских властей.
Ожидается, что указанные средства будут направлены на развитие электромобилей и инновационных решений, а также на увеличение экспорта автопроизводителя.
В настоящее время завод Ford в Британии является одним из крупных автоэкспортеров, поставляя автомобили в более чем 15 стран на шести континентах. Объем экспорта составляет около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.
"Процветающая автомобильная промышленность жизненно важна для успеха всей экономики Великобритании. Это обеспечивает процветание и безопасность производителям по всей стране. Вот почему мы ставим ее потребности в основу нашей стратегии по устранению торговых барьеров при ведении переговоров по соглашениям о свободной торговле", — заявила министр по международной торговле Лиз Трасс.
В кредите автопроизводителю сроком на пять лет приняли участие Barclays Bank, Citibank, National Westminster Bank, Lloyds Bank и Sumitomo Mitsui Banking.