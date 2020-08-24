Минобороны Беларуси опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы

Вертолеты ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси не нарушали государственную границу Литвы в воздушном пространстве, останавливая запущенные с сопредельной территории воздушные шары. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Олег Орлов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было", - отметил Орлов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Беларуси.