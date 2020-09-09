Судья вынесла предупреждение Ассанжу на слушании по делу о его экстрадиции в США

Участие основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в слушаниях по делу о его экстрадиции в США могут ограничить, если он будет прерывать выступления свидетелей. Об этом во вторник в ходе второго дня слушаний в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли заявила судья Ванесса Барайтсер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ассанжу было сделано предупреждение после того, как он несколько раз подавал реплики со своего места, перебивая одного из свидетелей защиты.

"В ходе этих слушаний будет сказано многое, с чем вы не будете согласны, и вам захочется возразить и высказаться по этим вопросам самому. Это совсем не подходящий случай для того, чтобы так поступать, - отметила судья. - Если вы будете перебивать свидетелей, то у меня будет возможность продолжить рассмотрение дела без вашего присутствия. Само собой, я не хочу этого делать".

Во вторник суд заслушал по видеосвязи нескольких свидетелей защиты, в том числе американского эксперта по журналистике профессора Марка Фельдштейна, а также специалиста по вопросам защиты прав человека британского юриста Клайва Стаффорда Смита. Защита пытается доказать, что Ассанжа нельзя преследовать в США за разглашение секретной информации, так как он действовал в качестве журналиста и издателя, тогда как первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и прессы. Адвокаты австралийца также настаивают на том, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Начавшиеся в понедельник слушания рассчитаны на четыре недели.

Долгий процесс

Перед судьей Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.

Рассмотрение дела продолжится в среду.