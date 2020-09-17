Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из пресс-релиза регулятора.

Он также сохранил программу выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов. "Комитет не намерен ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства значительного прогресса в устранении свободных мощностей и устойчивом достижении целевого показателя инфляции в 2%", — отметил регулятор.

Решения британского центробанка совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

Регулятор отмечает, что перспективы экономики остаются необычно неопределенными. "Недавний рост числа случаев COVID-19 в некоторых странах мира, включая Великобританию, может оказать дополнительное давление на экономическую активность, хотя, вероятно, в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в этом году. Как и в августовском отчете, мы отмечаем сохранение риска более длительного периода повышенной безработицы", — отмечается в сообщении.

В целом британский центробанк ожидает, что в третьем квартале 2020 года ВВП страны будет примерно на 7% ниже уровня четвертого квартала 2019 года, что лучше, чем прогнозировалось в августовском отчете.