Британские власти сообщили о 16 тыс. неучтенных случаях заражения коронавирусом

Власти Великобритании сообщили о без малого 16 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, которые в течение недели не попадали в официальную правительственную статистику из-за технической неисправности. Оставшиеся неучтенными цифры были включены в статистику за воскресенье, в результате чего количество выявленных за сутки случаев заражения достигло наивысшей с начала пандемии отметки в 22 961, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"2 октября была обнаружена техническая ошибка в процессе отправки и загрузки данных о положительных случаях тестирования на COVID-19 в статистическую таблицу. После быстро проведенного расследования был выявлен 15 841 случай, отмеченный в период между 25 сентября и 2 октября и не включенный в ежедневно обновляемую статистику по COVID-19", - говорится в заявлении представителя Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England, PHE) Майкла Броуди.

Он пояснил, что все протестированные жители страны в срок получили точные сведения о результатах проведенных анализов. Ошибка привела лишь к неверному отображению информации в правительственной базе данных.

Об ошибке стало известно еще в субботу, когда в ежедневную статистику была включена часть остававшихся неучтенными случаев заражения. Их число составило 12 872, тогда как в течение предыдущих четырех дней этот показатель держался на уровне в 6-7 тыс. случаев в сутки. В PHE принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании преодолело отметку в полмиллиона и теперь достигает 502 978. За сутки было отмечено 33 летальных исхода среди заразившихся, а общее число смертей составило 42 350.

22 сентября премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса, рассчитанных на полгода. Они касаются времени работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения защитных масок и проведения общественных мероприятий, однако кабмин не исключил введения более жестких мер в будущем. Жителям страны, которым ранее было рекомендовано возвращаться в офисы, теперь вновь следует по возможности работать из дома