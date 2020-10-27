Власти Чехии запретили гражданам свободное перемещение по стране с 21:00 до 05:00 часов

Чешское правительство запретило с 28 октября до 3 ноября свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00 по местному времени в связи с увеличением темпов распространения коронавируса в республике. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения страны Роман Прымула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничения, действующие [в Чехии] в течение последних дней, не дали должного эффекта, - отметил он. - Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября до 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии".