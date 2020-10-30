В Италии число инфицированных за сутки превысило 31 тыс.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 31 084, что превышает показатели предыдущего дня более чем на 4 тыс. и является абсолютным максимумом для страны с начала эпидемии. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки министерства здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, за последние две недели суточный прирост новых заражений вырос в 4 раза. За минувшие сутки было проведено рекордное число тестов - более 215 тыс. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 647 674, из которых вылечились 283 567 человек, умер 38 321 пациент.