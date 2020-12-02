Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании

Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину Pfizer/BioNTech. Решение было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и кропотливого анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", - сказал пресс-секретарь ведомства, подчеркнув, что вакцина станет доступной на территории Соединенного Королевства со следующей недели.

"С начала следующей недели мы начнем программу вакцинации людей против коронавируса", - добавил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в эфире телеканала Sky News.

Договоренности Pfizer и BioNTech с Великобританией предусматривают поставки 40 млн доз вакцины от коронавируса, говорится в пресс-релизе немецкой компании.

"Компании достигли соглашения на поставки в общей сложности 40 млн доз в 2020 и 2021 годах", - отмечается в пресс-релизе. Вакцина начнет поступать в Великобританию "в течение нескольких дней", сообщили компании.

"Решения от европейского и американского регулятора по возможным продажам в Европе и США ожидаются в декабре", - говорится в сообщении.

Британские власти ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз препарата от Pfizer и BioNTech, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

В общей сложности из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,6 млн.