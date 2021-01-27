Секретариат ПАСЕ впервые возглавит женщина

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник избрали генеральным секретарем организации гречанку Деспину Хатзивасилиу-Цовилис, которая станет первой женщиной на этом посту. Об этом сообщает во вторник пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голосование происходило в электронной форме и в течение дня в нем приняли участие более 96% депутатов. Ее полномочия начнутся 1 марта 2021 года и продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь - доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников [секретариата] организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - заявила она.

Избранный генеральный секретарь ПАСЕ сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет эту структуру с 2010 года. Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, выступая на вечернем заседании ассамблеи, отметил, что считает Савицкого одним из самых профессиональных сотрудников, с которыми ему доводилось работать.