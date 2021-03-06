Бельгия продлила запрет на трансграничные поездки до 18 апреля

Власти Бельгии продлили запрет на необязательные трансграничные поездки до 18 апреля в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране, поэтапная отмена остальных ключевых карантинных мер не начнется раньше мая. Об этом заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам заседания правительственного координационного комитета по борьбе с пандемией COVID-19.

"Эпидемиологическая ситуация остается нестабильной. Поэтому необязательные поездки остаются запрещены до 18 апреля. Новая переоценка ситуации намечена на 26 марта, - заявил он. - Мы считаем эту меру необходимой для замедления распространения вируса".

Запрет на поездки в Бельгии действует с конца января. Согласно нормам Шенгена, страна в экстренной ситуации имеет право в одностороннем порядке вводить ограничения на перемещения через внутренние границы Шенгенской зоны на срок не более двух месяцев.