Власти Нидерландов согласились сократить долю в капитале в Air France-KLM

Правительство Нидерландов согласилось сократить свою долю в капитале авиакомпании Air France-KLM в соответствии со сделкой между компанией и правительством Франции. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из письма исполняющего обязанности министра финансов Нидерландов Вопке Хукстры парламенту.

В своем письме Хукстра сообщил, что правительство Нидерландов согласилось сократить свою долю в капитале AF-KLM с 14% до 9,3%. По словам министра, Нидерланды, тем не менее, останутся "крупным акционером и важной заинтересованной стороной".

"Сеть Air France-KLM важна для нашей экономики, и обе авиакомпании прямо или косвенно обеспечивают многих людей рабочими местами. Таким образом, выход Air France-KLM из этого кризиса отвечает общим интересам как Нидерландов, так и Франции. Этот план призван помочь в этом", — написал Хукстра в своем Twitter.

Голландская компания KLM заявила во вторник, что ей в конечном итоге потребуется дополнительный капитал, при этом не уточнив, в каком объеме. При этом и.о. министра финансов Нидерландов заверил, что у KLM нет острой потребности в наличных деньгах, но правительство рассматривает возможность рекапитализации.

Ранее министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщал, что Франция окажет финансовую поддержку авиакомпании Air France размером до 4 миллиардов евро. По его словам, долгосрочная государственная помощь авиакомпании в размере 3 миллиарда евро будет конвертирована в акционерный капитал. Кроме того, Франция увеличит свою долю в капитале Air France на сумму до 1 миллиарда евро — до 30%.

Летом прошлого года группа Air France-KLM объявила о сокращении более 7,5 тысячи рабочих мест до конца 2022 года на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса.