Меркель обсудила по телефону с Байденом вывод войск из Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась обстановка на востоке Украины, ситуация в Афганистане в контексте дальнейшего присутствия там войск НАТО, а также борьба с пандемией. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", - сообщил он.

По словам Зайберта, "канцлер и президент обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги касательно присутствия войск НАТО". "Они подчеркнули важность тесной координации и сотрудничества, а также продолжения политических усилий во благо страны", - сообщили в кабмине ФРГ.