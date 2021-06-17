Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на западе ФРГ

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали предполагаемого преступника, открывшего стрельбу в небольшом городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, подозреваемый был задержан в коммуне Дипенау (федеральная земля Нижняя Саксония), которая находится примерно в 13 км от Эспелькампа. По версии следствия, речь идет о 52-летнем мужчине из Дипенау. О связи подозреваемого с терроризмом не сообщается.

Ранее в четверг неизвестный открыл стрельбу в частном доме в городе Эспелькамп. В результате инцидента погибли два человека: 48-летний мужчина и женщина. Ее возраст пока не установлен. На месте происшествия работал спецназ.