Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на западе ФРГ
Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали предполагаемого преступника, открывшего стрельбу в небольшом городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, подозреваемый был задержан в коммуне Дипенау (федеральная земля Нижняя Саксония), которая находится примерно в 13 км от Эспелькампа. По версии следствия, речь идет о 52-летнем мужчине из Дипенау. О связи подозреваемого с терроризмом не сообщается.
Ранее в четверг неизвестный открыл стрельбу в частном доме в городе Эспелькамп. В результате инцидента погибли два человека: 48-летний мужчина и женщина. Ее возраст пока не установлен. На месте происшествия работал спецназ.
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