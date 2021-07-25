Сенат Франции изменил и одобрил законопроект о борьбе с коронавирусом

Сенат Франции в ночь на воскресенье провел голосование по законопроекту о новых мерах борьбы с распространением коронавируса и одобрил документ. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте верхней палаты парламента. В поддержку законопроекта выступили 199 сенаторов, против - 123, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В процессе обсуждения верхняя палата, большинство мест в которой принадлежит оппозиции, внесла в законопроект целый ряд существенных изменений. В варианте, представленном правительством и уже одобренном Национальным собранием (нижняя палата парламента), где основную часть кресел занимают депутаты от правящей партии "Республика на марше", фигурирует положение о широком использовании в стране санитарного пропуска с 30 августа. Как считают сенаторы, эту меру следует ввести 15 сентября, чтобы население и власти могли лучше к ней подготовиться.

Также Сенат изменил статью об обязательности санитарного пропуска для несовершеннолетних: с точки зрения членов верхней палаты, для лиц младше 18 лет такой документ не нужен. В то же время молодежь в возрасте 16 и 17 лет отныне получает право вакцинироваться без разрешения родителей.

Из законопроекта был изъят ряд ограничений для ресторанов и кафе: сенаторы придерживаются мнения, что доступ на открытые террасы возможен без предъявления пропуска. Отменено и положение об обязательном предъявлении подобных документов при посещении крупных супермаркетов.