В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий. Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Вместо этого в телетрансляции закрытия Олимпиады в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.