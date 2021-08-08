В Париже не смогли поднять олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий
Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий. Об этом как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба оргкомитета.
Вместо этого в телетрансляции закрытия Олимпиады в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня.
Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО)
Руководство Министерства обороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Министр обороны Азербайджана посетил военные части, дислоцированные в Кельбаджарском и Лачинском районах (ФОТО/ВИДЕО)
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Олимпийская сборная Азербайджана завершила выступление на "Токио-2020" с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями
Вошедшая в историю Олимпийских игр Мария Стадник: Очень много спортсменов хотело быть на моем месте (ФОТО)
Всегда стараюсь быть гордостью Азербайджана! – серебряная медалистка "Токио-2020" Ирина Зарецкая (ФОТО)
Участники международной научно-практической конференции "Зов Нюведи: восстановление нарушенных прав" обратились к Президенту Ильхаму Алиеву
Состоялась Международная научно-практическая конференция "Зов Нюведи: восстановление нарушенных прав" (ФОТО/ВИДЕО)