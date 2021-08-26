Трехэтажный жилой дом обрушился в Испании
Частичное обрушение трехэтажного жилого дома произошло в испанском в населенном пункте Пеньискола (автономное сообщество Валенсия). Об этом в среду сообщила газета El Periodico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, не менее трех человек находятся под завалами. Одного из них удалось обнаружить, но пока не получается вызволить из под обломков многоквартирного здания.
На месте происшествия работает пожарная служба и спасатели.
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