Глава ЕП заявил, что страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

Ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Глубокое разочарование этим фактом выразил глава Европейского парламента Давид Сассоли, выступая в среду на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед. Его выступление транслировалось онлайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко разочарован вчерашнем решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех [афганцах], кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии [военной кампании США, продолжавшейся с 2001], разделяя ее цели и задачи", - сказал Сассоли.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке