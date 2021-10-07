BMW за девять месяцев увеличил продажи на 18%

Объем продаж немецкого автопроизводителя BMW Group с января по сентябрь 2021 года выросли на 17,9% год к году, до 1,932 миллиона машин по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении компании.

Лидерами продаж стали электромобили, которых было продано в 2 раза больше чем в 2020 году. Всего за 9 месяцев было продано 231 576 электромобилей. Продажи Rolls-Royce — выросли на 62,9%, до 4 318 машины, превысив общий показатель за 2020 год. В целом, за минувший год было продано 3 800 моделей Rolls-Royce. Кроме того, продажи автомобилей марки BMW увеличились на 19,3%, до 1,703 миллиона, Mini — на 7,9% и составили 224 800 машин.

За третий квартал 2021 года объем продаж снизился на 12,2%, до 593 189 автомобилей. В том числе продажи автомобилей марки BMW снизились на 10,3%, до 524 870 машин. Продажи Mini упали на 25%, до 66 990 машин, а Rolls-Royce, наоборот, выросли на 21,8%, до 1 329 машины. При этом продажи электромобилей подскочили на 43,1%, до 78 333.

С начала года рост продаж BMW и Mini в США составил 33,1% в годовом выражении, до 265 683 машин, в Китае рост составил 19,6%, продажи достигли 669 637 автомобилей. В Европе показатель поднялся на 11,8%, до 724 933 машин, в Германии — на 1,4%, до 204 842 автомобилей.

В США в третьем квартале объем продаж BMW и Mini вырос на 4,4%, до 82 100 автомобилей. В Китае продажи в июле-сентябре снизились на 12,2%, до 202 573 автомобилей. В Европе за эти три месяца продажи упали на 19,9%, до 220 639 автомобилей BMW и Mini. В Германии продажи уменьшились на 26,8%, до 62 830 машин.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.