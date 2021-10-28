Контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота в 2021 году

Главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота, который планировал бывший депутат партии "Демократическое движение" (МоДем) Реми Дайе, заключенный под стражу в конце октября по подозрению в организации нападений на центры вакцинации, и его сторонники. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Расследуя связи Дайе, следователи управления обнаружили, что он создал "террористическое сообщество" с разветвленной сетью филиалов по всей стране. В нем состояло множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных, некоторые находятся за границей. Газета называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена "За заслуги" перед Францией, основателем и куратором "военного" крыла движения, которое имело строгую иерархию. По итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 "капитанов", каждый из которых отвечал за свой регион.

К настоящему моменту в рамках этого дела обвинения предъявили 12 заговорщикам, однако ряд других расследований также указывает на связь Дайе с другими движениями, в том числе неонацистами, которые планировали нападение на масонскую ложу в Альзасе. В мае этого года суд предъявил обвинения трем задержанным по этому делу.