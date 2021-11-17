В Испании третью дозу вакцины от COVID начнут предлагать лицам старше 60 лет

Испанские власти в среду расширили список тех, кто может получить третью - "бустерную" - дозу вакцины от COVID-19, лицами старше 60 лет и работниками здравоохранения, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Издание The Guardian напоминает, что ранее "бустерные" дозы вакцин распределялись среди лиц от 70 лет и старше. Также в октябре в Испании начали прививать больных раком, жителей домов престарелых и представителей прочих уязвимых групп населения.

"Только что завершилось заседание комитета по вакцинам, и было решено, что третья доза вакцин будет выдаваться профессионалам из медицинской и медико-социальной сфер, а также людям за 60 лет", - приводит газета слова Санчеса.