Елизавета II заразила свое окружение коронавирусом
Королева Великобритании Елизавета II заразила коронавирусом членов своего окружения в Виндзорском замке. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Насколько я понимаю, несколько случаев коронавируса были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг нее, также сейчас подхватили его», — говорится в материале.
Ранее у королевы Елизаветы II был выявлен коронавирус. Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Она продолжит выполнять легкие обязанности.
До этого инфекция была подтверждена у ее сына, принца Чарльза. Газета The Sun писала, что он контактировал с Елизаветой II.
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