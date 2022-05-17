Французская энергокомпания Engie будет платить за российский газ в евро в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии, которая удовлетворяет и требованиям "Газпрома", и санкциям ЕС. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами заявила глава концерна Катрин Макгрегор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы получили решение, которое позволяет нам платить по контрактам в валюте, что кажется приемлемым для "Газпрома" и соответствует санкциям ЕС", - сказала она. Глава Engie уточнила, что валютой контракта является евро, компания осуществит следующий платеж за газ из России до конца мая.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Евросоюза, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, при этом не нарушая санкций, наложенных на Москву.