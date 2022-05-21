Глава Минфина Франции назвал основную задачу нового правительства

Защита граждан от роста цен на товары и услуги станет основной задачей работы нового правительства Франции. Об этом заявил в субботу министр экономики, финансов промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр, сохранивший свое место в правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция - наша первая политическая и экономическая проблема. Новое правительство во главе с Элизабет Борн видит своим приоритетом защиту французов от инфляции", - сказал Ле Мэр, выступая в министерстве.

"С завтрашнего дня мы с Габриэлем Атталем, назначенным министром-делегатом по вопросам бюджетной политики при Минфине, будем работать над подготовкой законопроекта о покупательной способности, - сообщил Ле Мэр. - Мы должны активнее работать над защитой французов от роста цен".

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции в апреле достигла показателей середины 80-х годов. Согласно данным института, ежемесячный рост составил в апреле 0,4%, в годовом исчислении - 4,8%. Для сравнения: как указывает Insee, общий рост цен в 1984 году составил 7,4%, а год спустя - 5,8%.

Новый всплеск инфляции стал результатом ускорения роста цен на услуги (+3%), продовольствие (+3,8%). Особенно подорожала рыба - на 12,1%, кофе - на 6,2% овощи - на 8,9%. Самыми быстрыми темпами, однако, росли цены на энергоносители. В годовом исчислении их прирост составил 26,5%. Общее удорожание услуг, как указывают специалисты, вызвано ростом цен в ресторанах, автосервисе.

В пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер огласил новый состав правительства Франции, в него вошли 27 человек (17 из них получили министерские портфели). С учетом Борн, которая ранее была назначена президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министром страны, гендерный баланс был соблюден в пропорции 50 на 50. Новым министром иностранных дел страны назначена профессиональный дипломат Катрин Колонна, Министерство Вооруженных сил Франции возглавил Себастьен Лекорню. Помимо Ле Мэра, на своих местах остались глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.