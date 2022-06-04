В Словакии при столкновении пассажирского поезда и локомотива пострадали 35 человек

По меньшей мере 35 человек получили травмы различной степени тяжести в результате произошедшего в Словакии в пятницу вечером столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом. Об этом сообщила братиславская газета Pravda, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, всего в поезде и локомотиве находились в общей сложности 80 человек. У 15 из пострадавших травмы средние и тяжелые. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде между населенными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае на северо-западе Словакии. Пассажирский поезд местного сообщения остановился на железнодорожных путях из-за поломки. В него врезался следовавший по тому же пути локомотив. Его машинист успел привести в действие аварийную систему торможения, смягчив силу удара, что позволило избежать гибели людей.