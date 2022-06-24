В Хорватии выявили новые варианты "омикрона" BA.4 и BA.5

Власти Хорватии зафиксировали проникновение в страну новых субвариантов омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 - BA.4 и BA.5. Об этом сообщили в пятницу журналистам в хорватском Институте общественного здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ситуации, когда все эпидемиологические меры [в Хорватии] были отменены, коронавирус распространяется легче, а новые субварианты BA.4 и BA.5 успешнее обходят иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или перенесенного заболевания", - подчеркнули в институте.

В связи с наметившейся тенденцией роста числа новых заболевших коронавирусом в Институте общественного здравоохранения Хорватии вновь обратили внимание населения на необходимость продолжения вакцинации.

По словам руководителя национальной клиники инфекционных заболеваний Алемки Маркотич, профильные органы страны внимательно следят за развитием эпидемиологической ситуации. Но при этом она отметила, что возникший рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом будет считаться в республике новой волной эпидемии.